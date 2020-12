Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AXA a annoncé jeudi avoir conclu la vente de ses activités en Grèce à l'italien GENERALI pour 165 millions d'euros.

* Les groupes français exportant vers les Etats-Unis pourraient réagir à la décision de Washington de relever les surtaxes imposées à certains produits de l'Union européenne, parmi lesquels des pièces détachées liées à l'aéronautique et des vins français et allemands, sur fond de litige entre Washington et Bruxelles sur les subventions à l'aéronautique.

* LVMH a annoncé jeudi que la finalisation du rachat de Tiffany était prévue jeudi prochain, 7 janvier, après le vote favorable des actionnaires du joaillier américain.

* ASTRAZENECA a déclaré mercredi avoir soumis à l'Agence européenne des médicaments des données complètes pour obtenir une autorisation conditionnelle de mise sur le marché pour son vaccin contre le COVID-19.

* DERICHEBOURG a annoncé mercredi entrer en négociations exclusives en vue du rachat de l'intégralité du capital de Groupe Ecore Holding.

* KORIAN a annoncé mercredi un partenariat avec BNP Paribas et EDF Invest, qui investiront 336 millions d'euros dans une structure immobilière contrôlée par Korian et détenant 81 actifs de santé en Europe.

(Service marchés)