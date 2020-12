Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse :

* ASTRAZENECA - Le Serum Institute of India, l'un des producteurs du vaccin contre le coronavirus développé par le groupe pharmaceutique et l'université d'Oxford, a déclaré lundi s'attendre à ce que les autorités britanniques et indiennes autorisent son déploiement dans les prochains jours.

* AKKA TECHNOLOGIES a annoncé lundi le lancement d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel en France qui devrait déboucher sur la mise en oeuvre d'un plan de restructuration susceptible de se traduire par la suppression de 900 postes.

* UNICAJA et LIBERBANK - Les conseils d'administration des deux banques d'espagnoles doivent se réunir ce mardi pour se prononcer sur leur projet de fusion, qui vise à créer la cinquième banque du pays, a-t-on appris de source proche du dossier.

* SAP - La filiale Qualtrics, spécialisée dans l'étude du comportement des consommateurs en ligne, a déposé lundi une demande d'inscription d'une introduction en Bourse aux États-Unis et prévoit un prix d'introduction compris entre 20 et 24 dollars par actions.

* ATLANTIA a accepté de donner jusqu'à fin janvier au consortium dirigé par la Caisse italienne des dépôts (CDP) pour effectuer une vérification préalable de sa filiale d'autoroutes avant une éventuelle offre finale, a annoncé lundi le groupe italien.

