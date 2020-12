Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS maintiendra la cadence de production de la famille A320 à 40 appareils par mois début 2021, a déclaré lundi son président exécutif, Guillaume Faury, qui a par ailleurs mis en garde sur les conséquences d'un 'no deal' entre Londres et Bruxelles sur leurs relations commerciales post-Brexit et appelé à un compromis dans la querelle entre Paris et Washington sur les aides d'Etat au secteur aéronautique.

* VOLKSWAGEN - Le conseil de surveillance a apporté lundi son soutien sans faille au président du directoire Herbert Diess, confirmé à la tête d'une direction renouvelée pour transformer le groupe automobile allemand, mais sans lui accorder dès à présent la prolongation de mandat qu'il réclamait.

* CREDIT SUISSE a annoncé mardi qu'il reprendrait ses rachats d'actions en janvier 2021 pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,5 milliard de francs suisses (1,39 milliard d'euros) mais n'a pas réaffirmé son objectif d'un retour sur fonds propres de 10% cette année.

* H&M a fait état de ventes nettes en monnaies locales en baisse de 10% au quatrième trimestre de son exercice avec une accélération du ralentissement sur la fin de la période septembre-novembre.

* SANOFI a renouvelé pour cinq ans son partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour lutter contre certaines maladies tropicales négligées et la soutenir dans son engagement à éliminer durablement la maladie du sommeil avant 2030.

* BIOMÉRIEUX a relevé lundi ses prévisions de croissance et de résultats pour l'ensemble de l'année. La croissance du chiffre d'affaires 2020 à taux de change et périmètre constants est désormais attendue autour de 18% et le résultat opérationnel courant contributif 2020 aux environs de 600 millions d'euros.

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a annoncé lundi l'extinction des poursuites du procureur de la République financier dans l'affaire dite "LIA" (Libyan Investment Authority).

* ADP a fait état d'une baisse de 58,6% sur un an du trafic dans l'ensemble des aéroports du groupe en novembre et d'une chute de 87,5% pour les seuls aéroports parisiens.

* WORLDLINE a annoncé lundi l'acquisition d'une part de contrôle (de 51%) des activités de services aux marchands de la banque australienne ANZ, pour environ 485 millions de dollars australiens (300 millions d'euros).

* EUROPCAR a annoncé lundi l'ouverture par le Tribunal de Commerce de Paris d'une procédure de sauvegarde accélérée dans le cadre de sa restructuration financière pour mettre en oeuvre l'accord annoncé fin novembre avec ses créanciers.

* EUROFINS a relevé mardi ses objectifs financiers pour 2020 et dit prévoir désormais un chiffre d'affaires annuel de 5,3 milliards d'euros au lieu des 5 milliards attendus. L'Ebitda ajusté est attendu à 1,3 milliard d'euros contre une précédente prévision de 1,1 milliard.

* ATLANTIA a annoncé la convocation d'une assemblée générale le 15 janvier pour permettre à ses actionnaires de débattre d'un projet de scission de la filiale de concessions autoroutières Autostrade.

* METRO a dit lundi prévoir un Ebidta ajusté sur l'exercice en cours légèrement inférieur à celui de l'exercice précédent.

* E.ON - Le conseil de surveillance doit se réunir dans la journée et pourrait désigner le successeur de son président du directoire, Johannes Teyssen, qui a annoncé qu'il se retirerait fin 2021.

* SMCP - Jefferies dégrade sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et abaisse l'objectif de cours à 5,75 euros contre 6 euros.