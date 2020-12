Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ALSTOM a annoncé jeudi le succès de son augmentation de capital d'environ 2 milliards d'euros destinée à contribuer au financement des activités ferroviaires du canadien Bombardier.

* THALES - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et LEONARDO (33%), a annoncé jeudi avoir signé avec l'Agence spatiale européenne (ESA) un contrat de 482 millions d'euros pour la construction du satellite de surveillance de l'environnement ROSE-L (Radar Observation System for Europe in L-band) dans le cadre du programme européen Copernicus.

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) - La banque italienne en difficulté a fait savoir jeudi qu'elle présenterait ses mesures pour renforcer ses fonds propres à la Banque centrale européenne avant fin janvier 2021.

* WEBUILD entend fusionner avec sa filiale ASTALDI avant la fin du premier trimestre 2021, a déclaré jeudi le directeur financier du numéro un italien du bâtiment et des travaux publics.

* JCDECAUX - Cowen and Company entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "performance de marché" et un objectif de cours à 20 euros.

(Service marchés)