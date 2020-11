Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture prudente :

* ELIOR a publié mercredi un chiffre d'affaires annuel 2019-2020 de 3,967 milliards d'euros, en baisse organique de 19,7%, en chiffrant à un milliard d'euros l'impact négatif de la crise du coronavirus.

* PLASTIC OMNIUM a relevé mercredi ses prévisions pour le second semestre grâce à un marché automobile "mieux orienté" et aux mesures de réduction de coûts qui ont permis de limiter l'impact de la crise sanitaire sur ses résultats.

* ALTICE EUROPE et NEXT PRIVATE ont annoncé mardi dans un communiqué que l'offre de rachat de toutes les actions ordinaires A et B d'Altice Europe par Next Private, au prix de 4,11 euros par action, serait lancée mercredi et courrait jusqu'au 21 janvier 2021.

* ACCOR a annoncé mardi le rachat des marques de SBE, un investissement de 300 millions d'euros, et l'ouverture de négociations exclusives avec le britannique Ennismore en vue d'un rapprochement sur le segment de l'hôtellerie "lifestyle" via la création d'une nouvelle entité rassemblant 12 enseignes et 73 hôtels en exploitation.

* SOPRA STERIA a annoncé mercredi que l'attaque informatique dont le groupe a été victime aurait un impact brut négatif sur sa marge opérationnelle compris entre 40 et 50 millions d'euros.

* NESTLÉ a annoncé mercredi céder sa marque Yinlu, qui fabrique du lait d'arachide et du riz au lait en boîte en Chine, à Food Wise Co Ltd, société contrôlée par la famille du fondateur de Yinlu.

* CLARIANT a dit mercredi prévoir de supprimer environ 1.000 emplois pour s'ajuster à la réduction de la taille du groupe chimique après une série de cessions.

* PERNOD RICARD - Credit Suisse dégrade sa recommandation à "neutre" contre "surperformance" et relève l'objectif de cours à 172 euros contre 170 euros.

* AIR LIQUIDE - HSBC dégrade sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

(Marc Angrand et Patrick Vignal)