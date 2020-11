Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur le indices de référence pointent vers une ouverture en baisse modérée :

* ALSTOM - BOUYGUES a annoncé mardi avoir placé 16,45 millions de droits préférentiels de souscription (DPS) Alstom dans le cadre de l'augmentation de capital lancée par ce dernier. A l'issue de l'opération, Bouygues détiendra environ 8% d'Alstom, contre 9,7% auparavant.

* ADP a fait état d'une baisse de 56,8% sur un an en octobre du trafic des aéroports qu'il exploite, et de 75,6% pour les seuls aéroports parisiens, précisant tabler pour 2021 sur un trafic représentant 45% à 55% de celui de 2019.

* ILIAD a enregistré une croissance de 6,3% de son chiffre d'affaires, à 1,42 milliard d'euros, au troisième trimestre, pour lequel l'opérateur télécoms a revendiqué mardi la place de numéro un en France pour les recrutements d'abonnés au fixe.

* VALLOUREC a annoncé mardi avoir sollicité ses créanciers pour convertir plus de la moitié de sa dette en capital, ce qui reviendrait à leur donner le contrôle du groupe.

* BBVA et BANCO DE SABADELL ont annoncé lundi avoir engagé des discussions sur une possible fusion.

* DASSAULT SYSTÈMES a actualisé mardi son plan de croissance pluriannuel en déclarant viser désormais une croissance annuelle moyenne d'environ 13% de son bénéfice net par action (BNPA), avec un objectif de 6 euros, pour la période 2020-2024.

* EASYJET a fait état mardi d'une perte de 1,27 milliard de livres sterling (1,42 milliard d'euros) sur les 12 mois à fin septembre, la première perte en 25 ans d'histoire pour la compagnie à bas coûts, en première ligne dans la crise sanitaire.

* WIRECARD - BANCO SANTANDER va acquérir la plate-forme technologique du spécialiste allemand des services de paiement, qui a déposé le bilan en raison d'un scandale comptable, a déclaré lundi l'administrateur judiciaire, Michael Jaffé.

* FORTUM a publié mardi une perte d'exploitation trimestrielle de 176 millions d'euros, plus lourde qu'attendu, due entre autres aux mauvaises performances de sa filiale allemande UNIPER.

* TRIGANO a publié lundi soir un résultat opérationnel courant annuel en baisse de 14,2% à 180,6 millions d'euros et dit tabler sur une "nette amélioration" de son activité et de ses résultats sur l'exercice 2020-2021.

* EURAZEO a fait état mardi d'actifs sous gestion de 18,8 milliards d'euros au 30 septembre, en hausse de 5% sur un an et stables par rapport à fin 2019.

* EUROFINS SCIENTIFIC a annoncé que l'assemblée générale des actionnaires avait approuvé le projet de division par dix du nominal de ses actions.

* EDENRED - Goldman Sachs relève sa recommandation à ?"acheter" contre "neutre".

* BP évoque dans un communiqué le possible licenciement de plus de 250 employés dans ses bureaux de Chicago et sa région.

