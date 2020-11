Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse :

* CRÉDIT AGRICOLE a fait état mercredi d'une contraction de 18,5% de son résultat net au troisième trimestre, en ligne avec les attentes, les activités de marché ayant permis de compenser la hausse des provisions pour risque de crédit.

* AXA a indiqué mardi que le groupe allait recapitaliser à hauteur d'un milliard d'euros sa filiale XL spécialisée dans l'assurance dommages des grandes entreprises, touchée tant par les conséquences de la crise sanitaire que par le coût des catastrophes naturelles.

* BMW a confirmé mercredi l'ensemble de ses prévisions 2020 après avoir publié un bénéfice au T3 en hausse de près de 10% grâce notamment à la reprise de la demande en Chine. Le titre perd toutefois 3,5% dans les échanges avant l'ouverture.

* TELEPERFORMANCE a relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel après avoir dégagé un CA consolidé de 1,43 milliard d'euros au troisième trimestre.

* ORPEA a fait état mardi d'une progression de 6,2% de son chiffre d’affaires trimestriel qui dépasse le milliard d'euros pour la première fois de l'histoire du groupe.

* SAINT-GOBAIN a annoncé mardi l'annulation de 9 millions d'actions autodétenues achetées sur le marché.

* VICAT a fait état mardi d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 12,0% à périmètre et taux de change constants à 762 millions d'euros et a dit attendre une croissance marquée de son Ebitda à périmètre et changes constants en 2020.

* APERAM a publié mercredi un Ebitda de 65 millions d'euros au T3 contre 49 millions d'euros au T2 et un bénéfice net de 24 millions d'euros au T3, contre 21 millions d'euros au T2. Le groupe a dit prévoir un Ebitda au T4 supérieur à celui du T3.

* ZALANDO a publié mercredi un résultat d'exploitation ajusté au T3 supérieur aux attentes et s'est dit bien préparé pour résister à la deuxième vague de la pandémie de coronavirus.

* Le distributeur britannique MARKS & SPENCER a accusé la première perte trimestrielle depuis son entrée en Bourse en 1926, pénalisé par la chute des ventes dans l'habillement.

* AHOLD DELHAIZE - Le distributeur belgo-néerlandais a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice meilleurs que prévu pour le troisième trimestre grâce aux commandes en ligne et a relevé sa prévision de bénéfice annuel.

* CELLNEX a publié mercredi une perte nette sur neuf mois de 84 millions d'euros contre une perte de 12 millions d'euros un an plus tôt mais a néanmoins confirmé ses prévisions 2020.

* FRAPORT a fait état mercredi d'une perte nette sur 9 mois 537,2 millions d'euros, la crise sanitaire ayant fortement pesé sur ses résultats.

* VONOVIA a publié mercredi un résultat d'exploitation sur 9 mois en hausse de 7,6% et a confirmé sa prévision de bénéfice annuel.

