Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SUEZ a annoncé mardi avoir revu à la hausse les objectifs de son plan stratégique "Suez 2030" en soulignant vouloir apporter 12 à 13 euros de valeur par actions à ses actionnaires d'ici 2022. Le groupe a par ailleurs présenté lundi un renforcement de son partenariat avec Vauban Infrastructure Partners pour investir un milliard d'euros en France.

* LVMH - La Cour de justice du Delaware, saisie par Tiffany, a annoncé lundi que le procès qui oppose le joaillier américain au numéro un mondial du luxe se déroulerait sur quatre jours à compter du 5 janvier prochain.

* AIRBUS - L'avionneur européen, confronté à une baisse d'activité, ne peut garantir à ses salariés qu'il n'y aura pas de licenciements secs, a déclaré mardi son président exécutif, Guillaume Faury, expliquant que "les compagnies aériennes sont dans une situation plus difficile après les vacances que ce qu'on espérait".

* SAFRAN - Barclays a relevé sa recommandation à "surpondérer" et porté son objectif de cours à 109 euros.

* KINGFISHER - Le groupe britannique, propriétaire entre autres de Castorama et Brico Dépôt en France, a publié mardi un bénéfice semestre en hausse de 23,1% grâce au boom du bricolage et du jardinage pendant les semaines de confinement du printemps en Europe, mais il a évoqué des perspectives à court terme "incertaines".

* AVIVA - Le groupe britannique d'assurance cherche un acquéreur pour ses activités françaises, qui pourraient être valorisées autour de trois milliards d'euros, a rapporté lundi Bloomberg.

* MEDIAWAN a annoncé avoir obtenu le feu vert de l'Autorité de la concurrence au rachat de Lagardère Studios, filiale de télévision de LAGARDÈRE. Le groupe a par ailleurs publié lundi soir un excédent brut d'exploitation (Ebitda) semestriel en baisse de 31% sur un an et prévoit pour l'ensemble de l'année une baisse de 20% du CA et de 30% de l'Ebitda.

(Marc Angrand)