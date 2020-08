Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse :

* CREDIT AGRICOLE a fait état jeudi d'une baisse de 21,9% de son bénéfice net au deuxième trimestre en raison d'une hausse des provisions pour risque de pertes sur le crédit dans le contexte de crise économique liée au nouveau coronavirus.

* L'assureur AXA a indiqué jeudi qu'il renonçait à deux de ses objectifs financiers pour 2020 en raison de la crise économique et sanitaire liée au nouveau coronavirus et a décidé de ne pas verser de dividende supplémentaire cette année en plus de celui de 0,73 euro.

* EUROFINS SCIENTIFIC a publié jeudi des résultats semestriels en hausse et s'est dit confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs 2020.

* LUFTHANSA a accusé la pire perte d'exploitation de son histoire au deuxième trimestre, à 1,7 milliard d'euros, et ne s'attend pas à ce que la demande retrouve son niveau antérieur à la crise avant 2024, a annoncé jeudi la compagnie aérienne allemande.

* La banque néerlandaise ING a publié un bénéfice avant impôts de 542 millions d'euros au titre du deuxième trimestre, un chiffre inférieur aux attentes, en raison d'une provision de 1,34 milliard d'euros pour risque de pertes sur le crédit.

* UNICREDIT a confirmé jeudi son objectif de bénéfice pour 2021 après avoir dégagé une baisse plus faible que prévu de son bénéfice du deuxième trimestre, dopé par ses activités sur les marchés et des baisses de coûts.

* ADIDAS a dit attendre un rebond de son profit au troisième trimestre après avoir connu une perte d'exploitation plus importante que prévu au deuxième trimestre à cause de la fermeture des magasins pendant le confinement. Le titre est indiqué en hausse de 2,4%.

* ADECCO, numéro un mondial du travail temporaire, a dégagé un bénéfice surprise et un chiffre d'affaires en baisse mais supérieur aux attentes au titre du deuxième trimestre. Le titre gagne 2,3% en avant-Bourse.

* NOVO NORDISK, spécialiste des traitements du diabète, a fait état d'un bénéfice d'exploitation trimestriel meilleur qu'attendu et a légèrement relevé sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année en dépit de la stagnation des ventes.

* SIEMENS a publié un bénéfice supérieur aux attentes pour le troisième trimestre de son exercice décalé, ce qui lui permet de prendre 2,6% en avant-Bourse. Le conglomérat allemand a par ailleurs indiqué mercredi que le remplacement de Joe Kaeser par Roland Busch à la présidence du directoire sera effective après l'assemblée générale annuelle du 5 février 2021.

* PIRELLI a abaissé mercredi ses prévisions de marge opérationnelle et de génération de trésorerie en raison de l'impact de la crise sanitaire sur ses activités au deuxième trimestre.

* MERCK KGaA a relevé ses perspectives de bénéfice annuel grâce à la levée des mesures de confinement.

* TARKETT - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et remonte son objectif de cours à 14 euros contre 11 euros.

