Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices signalent une légère hausse à l'ouverture:

* SANOFI s'intéresse à plusieurs biotechs américaines, dont Principia, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg.

* DAIMLER a annoncé jeudi qu'il ferait état d'une perte d'exploitation de l'ordre de 1,68 milliard d'euros au deuxième trimestre, un montant moindre que ce qu'anticipaient les analystes.

* NATIXIS va fusionner ses activités de crédit dans les secteurs des matières premières et des infrastructures, une réorganisation qui pourrait se traduire par des suppressions de postes, ont déclaré plusieurs sources à Reuters.

* CNP ASSURANCES - Candidat à la vice-présidence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Jean-Paul Faugère a démissionné mercredi de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration de CNP Assurances, a annoncé le groupe jeudi dans un communiqué.

* PERNOD-RICARD a annoncé vendredi la signature d'un partenariat avec le mescal Ojo de Tigre, un spiritueux traditionnel mexicain.

* INTESA SANPAOLO a obtenu jeudi le feu vert des autorités italiennes de la concurrence pour son projet de rachat à 4 milliards d'euros de sa consoeur UBI Banca, franchissant ainsi le principal obstacle à l'une des plus grandes fusions dans le secteur bancaire en Europe depuis dix ans.

* ERICSSON a fait état vendredi d'un résultat opérationnel ajusté meilleur que prévu au titre du deuxième trimestre et a maintenu ses objectifs financiers pour 2020 et 2022.

* AB VOLVO a fait état vendredi d'un résultat opérationnel ajusté meilleur que prévu au titre du deuxième trimestre.

* DANSKE BANK a publié vendredi un résultat net supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre et a dit avoir observé un rebond de son activité de prêts qui a tiré son revenu net bancaire.

* ELECTROLUX a dit s'attendre à une forte demande à court terme après avoir annoncé une perte d'exploitation au deuxième trimestre en ligne avec les données préliminaires publiées la semaine dernière.

* BOIRON a annoncé jeudi des ventes au T2 en baisse de 14,5% sur un an et a dit anticiper un bénéfice et un chiffre d'affaires en baisse en 2020.

* VRANKEN-POMMERY a dit jeudi anticiper un résultat d'exploitation annuel en baisse à 20,3 millions d'euros.

* VOYAGEURS DU MONDE - La banque publique d'investissement bpiFrance est entrée au capital de la société holding de Voyageurs du Monde à l'occasion d'une augmentation de capital du voyagiste haut-de-gamme, frappé comme l'ensemble du secteur par l'impact brutal de l'épidémie liée au coronavirus sur le tourisme mondial.

* NICOX a fait état d'un chiffre d'affaires de 600.000 euros et d'une position de trésorerie de 40,4 millions d'euros à la fin juin.

(Patrick Vignal et Blandine Hénault)