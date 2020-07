Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse :

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les ventes de voitures particulières en Europe ont chuté de 24,1% en juin par rapport à l'année précédente mais le marché automobile s'est amélioré depuis mai grâce à la levée des mesures de confinement destinées à lutter contre le coronavirus dans la région.

* ALSTOM a fait état jeudi d'une baisse de 27% de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2020-2021, impacté par les mesures de confinement prises sur la période pour endiguer la propagation du coronavirus.

* PSA/ FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (FCA), - Le groupe issu de la fusion entre PSA et FCA s'appellera Stellantis, ont annoncé mercredi les deux constructeurs.

* AIR LIQIUDE a annoncé jeudi la signature d'un nouveau partenariat de long terme avec NLMK, l'un des principaux producteurs d'acier en Russie.

* ADP a annoncé mercredi une chute de 87,9% de son trafic en juin sur un an, avec 2,8 millions de passagers.

* M6 a annoncé mercredi être en négociations exclusives avec la société Stars, maison-mère de Teleshopping, en vue de la cession de son activité de téléachat.

* EURONEXT a reçu l'autorisation de l'autorité danoise de surveillance financière pour acquérir jusqu'à 100% de VP Securities, a fait savoir jeudi l'opérateur boursier européen.

* RICHEMONT, propriétaire de Cartier et Van Cleef & Arpels, a vu son chiffre d'affaires trimestriel reculer de moitié en raison des "niveaux de perturbation sans précédent" causés par la pandémie, a déclaré jeudi le groupe suisse de luxe, dont le titre perd 4% en avant-Bourse.

* HEINEKEN, le deuxième brasseur mondial, a indiqué jeudi que son chiffre d'affaires net avait reculé de 16,4% au premier semestre du fait de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur son activité au deuxième trimestre.

* ANGLO AMERICAN a annoncé jeudi maintenir ses objectifs annuels de production de métaux malgré la baisse de la production au deuxième trimestre en raison du coronavirus.

* ZALANDO, premier site européen de prêt-à-porter en ligne, a annoncé mercredi avoir relevé ses prévisions annuelles grâce l'augmentation des achats en ligne pendant le confinement. Le titre gagne 4,7% dans les échanges en avant-Bourse à Francfort, selon le courtier Lang & Schwarz.

* EXPERIAN a annoncé jeudi une baisse plus faible que prévu de son chiffre d'affaires pour le premier trimestre, la solide performance de son activité nord-américaine ayant amorti le coup porté par la crise du coronavirus.

* UBS ne sera plus informée et ne pourra plus contester le transfert par les autorités suisses à leurs homologues françaises d'informations relatives à leur clientèle, a annoncé mercredi une juridiction helvétique.

* SARTORIUS - L'action du groupe allemand d'équipements de laboratoires gagne 2,2% en avant-Bourse à Francfort selon le courtier Lang & Schwarz après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles.

