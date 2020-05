Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme signalent une ouverture en légère baisse :

* DANONE a annoncé mercredi le maintien de son dividende au titre de l'exercice 2019 et sa volonté d'adopter le cadre juridique d'entreprise à mission. Le groupe a indiqué dans un communiqué qu'il maintenait le dividende proposé en février à 2,10 euros par action en numéraire "compte tenu de la résilience du modèle de l'entreprise, de ses liquidités disponibles et de la solidité de son bilan".

* RENAULT est parvenu à un accord avec les banques sur un prêt garanti par l'Etat de cinq milliards d'euros qui doit l'aider à traverser la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus, ont dit à Reuters deux sources proches du dossier. De son côté, le journal Les Echos rapporte que le groupe envisage de fermer trois sites en France dans le cadre de son plan d'économies.

* MICHELIN - S&P a abaissé à "négative" la perspective de la note d'émetteur à long terme A- du fabricant de pneus.

* ROLLS ROYCE - Le constructeur britannique de moteurs pour l'aéronautique a annoncé mercredi son intention de supprimer au moins 9.000 emplois sur 52.000 afin de réaliser des économies de 1,3 milliard de livres sterling (1,6 milliard d'euros environ) en raison de la crise qui touche le secteur.

* MARKS AND SPENCER a indiqué mercredi qu'il allait accélérer son plan de restructuration en cours face à la crise du coronavirus qui a fait chuter de 21% son bénéfice annuel.

* VOLKSWAGEN a annoncé mardi la conclusion d'un accord avec la justice allemande pour mettre fin, en échange du versement de neuf millions d'euros, aux poursuites engagées contre les présidents de son directoire et de son conseil de surveillance dans l'un des volets financiers du scandale des émissions polluantes du groupe automobile.

* BIC a annoncé mercredi un plan d'économies de 15 à 20 millions d'euros sur l'exercice 2020 pour compenser en partie l'impact de la crise du Covid-19 sur son activité.

* EDF - La consommation française d'électricité remonte progressivement sous l'effet d'une reprise partielle de l'activité économique liée à la levée progressive des mesures de confinement mises en oeuvre pour freiner le coronavirus, selon des donnée publiées mardi par le gestionnaire des lignes à haute tension RTE.

* ALTICE EUROPE - La branche française du groupe de télécommunications et de médias a annoncé mardi un plan de réorganisation et d'économies de NextRadioTV incluant la fermeture de la chaîne RMC Sport News et des réductions d'effectifs.

* BIOMERIEUX a annoncé mardi soir qu'il allait proposer un dividende réduit de moitié au titre de l'exercice 2019, à 0,19 euro par action contre 0,38 euro par action proposé initialement.

