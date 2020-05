Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en baisse modérée :

* CRÉDIT AGRICOLE a publié mercredi un bénéfice trimestriel en repli de 16,4% sur un an, la deuxième banque cotée française ayant pratiquement triplé ses provisions pour risque de crédit afin de se protéger contre d'éventuels défauts de remboursement liés à la crise du coronavirus.

* UNICREDIT, la première banque italienne, a publié mercredi une perte nette trimestrielle de 2,71 milliards d'euros, plus lourde qu'attendu, après avoir déprécié des créances pour prendre en compte l'impact prévisible de la grave crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus.

* BMW a abaissé mercredi sa prévision de bénéfice annuel en raison de l'impact attendu de la crise du coronoavirus sur la demande. Le bénéfice au T1 est en hausse, mais uniquement parce que celui publié un an plus tôt avait été pénalisé par une lourde charge exceptionnelle.

* AXA a prévenu mardi que les retombées de la crise sanitaire en cours auraient un impact "significatif" sur ses résultats 2020 tout en disant avoir enregistré un nombre "limité" de notifications de sinistres liés au coronavirus au mars.

* VEOLIA a publié mercredi des résultats en baisse au titre du premier trimestre 2020, marqués par les premiers impacts du coronavirus, mais a fait état d'un début de reprise d'activités fin avril et s'est dit confiant dans la pertinence de son plan stratégique dans le contexte actuel.

* BIOMÉRIEUX a annoncé mercredi avoir développé et validé la performance de deux tests sérologiques pour la détection des anticorps chez les personnes exposées au virus SARS-CoV-2 responsable du COVID-19, qu'il espère lancer prochainement.

* ARKEMA a fait état mercredi d'un Ebitda trimestriel de 300 millions d'euros, en baisse de 19% par rapport au premier trimestre 2019, et a dit s'attendre à une amélioration au second semestre.

* EUROPCAR MOBILITY GROUP a publié mardi une perte nette trimestrielle de 104,8 millions d'euros et dit s'attendre à une reprise lente de son activité cet été après des mois d'avril et mai encore fortement touchés par l'impact de la crise sanitaire en cours.

* ORPEA a fait état mardi d'une croissance organique de 3,9% au premier trimestre mais a suspendu ses objectifs 2020.

* VICAT a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 2,6% en publié mais quasi stable à périmètre et taux de change constants en évoquant un "très fort ralentissement" en fin de premier trimestre et dit s'attendre à "un impact significatif" de la crise sanitaire sur ses résultats et ses ratios au premier semestre.

* NORWEGIAN AIR - La compagnie aérienne, qui cherche à améliorer son bilan pour pouvoir bénéficier des dispositifs d'aide de l'Etat norvégien, a annoncé mardi qu'elle allait émettre de nouvelles actions au prix de 1 couronne par titre, soit avec un rabais de 79% par rapport au cours de clôture de 4,80 couronnes mardi en Bourse d'Oslo.

* GENERALI a réaffirmé mardi soir la solidité de ses fonds propres après l'abaissement par Fitch de sa note de solidité financière à A- contre A, conséquence de la dégradation de la note souveraine italienne par l'agence.

(Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)