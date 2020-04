Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SANOFI a confirmé vendredi ses objectifs financiers pour 2020 après avoir bénéficié au premier trimestre de la constitution de stocks liée à la pandémie de coronavirus et du succès de son médicament Dupixent.

* VINCI a déclaré jeudi s'attendre à une baisse prononcée de son activité au cours des prochains mois après un premier trimestre marqué par une quasi-stabilité du chiffre d'affaires et du carnet de commandes.

* SAINT-GOBAIN a annoncé jeudi qu'il n'attendait pas de redressement de son activité avant le second semestre, le deuxième trimestre devant se révéler difficile en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus.

* CASINO a annoncé jeudi une accélération de sa croissance au premier trimestre, qui s'est élevée à 6,4% contre 1,6% sur les trois derniers mois de 2019, avec l'explosion de la demande alimentaire en France sur fond de confinement dû au nouveau coronavirus et une solide performance au Brésil.

* NESTLÉ a annoncé vendredi une croissance organique de son chiffre d'affaires de 4,3% au T1, les consommateurs ayant stocké les produits du géant de l'alimentaire pour se préparer au confinement.

* VALEO, qui a annulé récemment ses objectifs financiers pour 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, a fait état jeudi d'une baisse de 8% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à périmètre et changes constants, à 4,488 milliards d'euros.

* AIR LIQUIDE prévoit toujours d'augmenter sa marge opérationnelle en 2020, après avoir relativement bien résisté à la crise du coronavirus au premier trimestre.

* BUREAU VERITAS a annoncé jeudi renoncer à verser un dividende au titre de 2019 et à ses objectifs 2929, disant s'attendre à ce que le deuxième trimestre soit "très fortement affecté" par les mesures de confinement mises en place en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique latine. (Le communiqué:)

* SOPRA STERIA a annoncé vendredi une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre de 3,3% à taux de change et périmètre constants mais a dit avoir souffert au mois mars et craindre un impact plus marqué des mesures de confinement au deuxième trimestre.

* ORPEA a annoncé vendredi qu'il ne verserait pas de dividende à ses actionnaires au titre de 2019.

* LUFTHANSA espère finaliser la semaine prochaine avec les pouvoirs publics un plan de sauvetage qui pourrait atteindre les 10 milliards d'euros, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier. Le groupe a par ailleurs fait état d'une perte d'exploitation de 1,2 milliard d'euros au titre des trois premiers mois de l'année et prévenu que celle du deuxième trimestre serait bien plus lourde.

* PROSIEBENSAT.1 - MEDIASET a annoncé jeudi avoir de nouveau augmenté sa participation dans le groupe allemand de télévision pour la porter à 24,2% contre 20,1%.

* SWATCH GROUP a enregistré en avril une hausse de 24% de ses ventes à magasins constants à Chine mais l'environnement mondial demeure compliqué en raison des effets du coronavirus, déclare son directeur général, Nick Hayek, au quotidien suisse Blick.

