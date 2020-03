Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les indices devraient fortement baisser à l'ouverture:

* Le secteur européen des TRANSPORTS ET DU TOURISME, déja malmené en Bourse depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, devrait être frappé de plein fouet par la décision des Etats-Unis de suspendre les voyages en provenance d'Europe pour limiter la propagation du virus.

* DUFRY - Le groupe suisse de distribution spécialisée, présent dans les aéroports, a annnoncé jeudi des suppressions d'emplois, une réduction de ses coûts et une renégociation des loyers face à la chute de ses ventes.

* AUTOMOBILE - Les ventes de voitures en Chine, le premier marché automobile au monde, ont plongé de 79% en février, soit la plus forte baisse jamais enregistrée, en raison de l'épidémie de coronavirus.

* PERNOD RICARD a annoncé jeudi investir dans Italicus, une marque italienne d'apéritifs très haut de gamme à la bergamote, qui illustre la stratégie de développement du groupe français dans des marques premium de spécialités.

* EURAZEO a fait état jeudi d'un résultat net part du groupe de 123 millions d'euros en 2019 et indiqué que les effets du coronavirus restaient limités sur le portefeuille pris dans sa globalité.

* MAISONS DU MONDE a lancé un programme de réduction de coûts pour faire face à l'impact de l'épidémie de coronavirus qui devrait pénaliser ses ventes au premier semestre. Le groupe d'ameublement a par ailleurs annoncé mercredi que Peter Child et Michel-Alain Proch rejoignaient le conseil d'administration du groupe.

* GETLINK a annoncé jeudi une baisse de 7% de son trafic de navettes camions en février, "sans impact covid-19 identifié à ce stade, mais avec un effet de base défavorable lié aux effets de stockage en prévision du Brexit observés l'année dernière". Le trafic de passagers a progressé de 4% sur le mois.

* GTT a annoncé mercredi la signature d'un contrat-cadre de prestations de services d'une durée de cinq ans entre sa filiale GTT North America et l'armateur Excelerate Energy LP.

* GROUPE PARTOUCHE a annoncé mercredi un chiffre d'affaires de 126,7 millions d'euros au premier trimestre contre 116,6 millions un an plus tôt et annoncé que l’épidémie de coronavirus en France pourraient avoir un impact sur la fréquentation et l’activité des établissements.

(Marc Angrand)