Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme signalent une ouverture sans tendance claire :

* PUMA, KERING - L'équipementier sportif allemand, dont le groupe de luxe Kering est actionnaire, a prévenu qu'il ne prévoyait plus un retour rapide à la normale dans le contexte de crise sanitaire liée au coronavirus et que l'impact sur ses profits et son chiffre d'affaires annuels ne pouvait pas encore être quantifié. L'action Puma reculait de 4,5% dans les transactions en avant-Bourse.

* ADIDAS s'attend à perdre jusqu'à un milliard d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre dans la région "Grande Chine" en raison de l'épidémie de coronavirus et a dit que son activité au Japon et en Corée du Sud était également touchée.

* AIR FRANCE-KLM - Air France va suspendre toutes ses liaisons avec l'Italie entre le 14 mars et le 3 avril, a annoncé mardi un porte-parole de la compagnie aérienne.

* SANOFI et Regeneron veulent tester l'un de leurs médicaments contre la polyarthrite rhumatoïde comme traitement potentiel du coronavirus apparu en Chine, rapporte mardi le Wall Street Journal.

* BIOMÉRIEUX a annoncé mercredi le lancement à venir de trois tests visant à répondre à l'épidémie de coronavirus.

* CELLECTIS a annoncé mardi l'obtention d'un nouveau brevet attribué par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) pour une méthode utilisant la technologie CRISPR-Cas9 afin de préparer des cellules T allogéniques en vue d'applications en immunothérapie.

* TELECOM ITALIA - Le premier opérateur télécoms d'Italie, dont les revenus ont baissé de 6,3% l'an dernier sur son marché domestique, a annoncé mardi qu'il reportait à l'année prochaine son objectif d'un retour à la croissance de son bénéfice d'exploitation et a jugé difficile à évaluer l'impact de l'épidémie de coronavirus sur l'activité en Italie et son propre plan 2020-2022. Le groupe, qui n'a plus versé de dividende depuis 2013, sur ses résultats de 2012, a aussi annoncé le versement d'un dividende de 0,01 euro au titre de 2019.

* FINCANTIERI - La Commission européenne va probablement bloquer le projet de rachat des Chantiers de l'Atlantique, à Saint-Nazaire, par l'italien FINCANTIERI à moins que ce dernier ne propose d'importantes concessions pour répondre aux inquiétudes de l'exécutif de l'UE sur le plan de la concurrence, a-t-on appris de personnes proches du dossier.

* SPIE a dit prévoir mercredi une marge d'Ebita d'au moins 6% en 2020 et ne pas avoir enregistré d'impact du coronavirus sur son activité à ce stade.

* AXA - Berenberg a relevé son conseil à "achat" contre "conserver".

(Service Marchés)