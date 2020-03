Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme et les premières indications disponibles signalent une ouverture en hausse de 2% à 3%.

* AIR FRANCE-KLM - Air France a fait état mardi d'une baisse de 0,5% sur un an du nombre de passagers transportés en février et s'attend à des conséquences plus importantes au cours des prochains mois de la propagation du nouveau coronavirus qui touche l'ensemble du secteur aérien.

* SECTEUR DU LUXE - Plusieurs grandes marques de luxe, dont Gucci (groupe Kering) et Louis Vuitton, ont réduit leurs commandes à leurs fournisseurs italiens en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur la demande, a-t-on appris de plusieurs sources au sein du secteur.

* INFINEON est signalé en hausse de 11%, selon le courtier Lang & Schwarz, après un avis des autorités américaines estimant que son projet de rachat de l'américain Cypress Semiconductor ne pose pas de problème en matière de sécurité.

* CGG a annoncé mardi avoir un carnet de commandes de 537 millions de dollars à la fin février 2020, en hausse de 34% sur un an.

* TECHNIPFMC a annoncé mardi remporté un contrat auprès de BP pour le champ platina en Angola pour la fabrication, la livraison et l’installation des équipements sous-marins.

* AMS - Le fabricant de capteurs a déclaré lundi que les conditions de marché constituaient l'un des facteurs de fixation du calendrier de l'augmentation de capital prévue pour financer en partie le rachat de l'allemand OSRAM LICHT.

* NOVARTIS a annoncé mardi un programme de rachat portant jusqu'à 10% de ses propres actions sur les trois prochaines années.

* LATÉCOÈRE a annoncé mardi une perte nette annuelle de 32,9 millions d'euros et a dit anticiper pour 2020 une baisse de son CA de près de 5% à taux de changes constants.

* INNATE PHARMA a fait état mardi d'une perte nette de 20,8 millions d'euros pour 2019, contre un bénéfice de 3 millions d'euros l'exercice précédent.

* SAFRAN - Berenberg dégrade sa recommandation à "conserver" contre "achat" et abaisse l'objectif de cours à 115 euros contre 150 euros.

* ADP - Citigroup dégrade sa recommandation à "vendre" contre "conserver" et abaisse l'objectif de cours de 117 euros contre 158 euros.

