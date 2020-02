Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme signalent une ouverture en forte baisse :

* VEOLIA a publié vendredi des résultats en nette hausse au titre de 2019, tirés par la croissance de ses nouveaux métiers et par ses économies, et a présenté un plan stratégique basé sur la montée en puissance de nouveaux enjeux environnementaux.

* SWISS LIFE a proposé vendredi d'augmenter son dividende de plus de 20%, à 20 francs suises par action, et a dévoilé un programme de rachat d'actions pour un montant de 400 millions de francs (376 millions d'euros).

* UBS a annoncé avoir réduit la rémunération de son directeur général Sergio Ermotti en 2019 après une année difficile marquée par des résultats inférieurs aux attentes et une amende de 4,5 milliards d'euros infligée par la justice française dans une affaire de fraude fiscale. Le patron d'ING group, Ralph Hamers, succédera à Sergio Ermotti le 1er novembre.

* MUNICH RE a annoncé vendredi un bénéfice au T4 2019 en baisse de 8,7% en raison de lourdes pertes liées à des catastrophes naturelles.

* LEGRAND va proposer de dissocier présidence et direction générale et de désigner Benoît Coquart comme directeur général et Angeles Garcia-Poveda comme présidente du conseil d'administration.

* SAINT-GOBAIN a annoncé jeudi une hausse de son résultat d'exploitation annuel à 3,390 milliards d'euros, soit +5,7% en réel et +4,7% à données comparables, et a annoncé un dividende de 1,38 euro par action.

* LAGARDÈRE a annoncé jeudi l'entrée de l'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy et de l'ex-président de la SNCF Guillaume Pépy à son conseil de surveillance.

* KORIAN a fait état d'un chiffre d’affaires annuel de 3,612 milliards d'euros, en hausse de 8,3%, et s'attend à une accélération de sa dynamique de croissance en 2020.

* THYSSENKRUPP a annoncé la cession de ses activités d'ascenseurs à un consortium d'investisseurs emmené par Advent, Cinven et Rag Foundation pour 17,2 milliards d'euros.

(Patrick Vignal)