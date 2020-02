Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les indices actions devraient poursuivre leur repli:

* PSA a fait état mercredi de nouveaux résultats annuels records, le succès des très rentables SUV du groupe et le redressement spectaculaire de sa division Opel Vauxhall éclipsant ses échecs sur le marché chinois.

* DANONE a abaissé mercredi ses prévisions de ventes et de marge opérationnelle pour 2020 en évoquant notamment les incertitudes provoquées par l'épidémie de coronavirus partie de Chine.

* HERMES a fait état mercredi d'une hausse de 15% de son chiffre d'affaires à taux de changes constants et d'une progression de 13% de son résultat opérationnel courant.

* SUEZ a publié mercredi des résultats en nette hausse au titre de 2019, tirés par ses activités dans les déchets en Europe et à l'international, et s'est dit confiant pour l'exercice en cours malgré l'impact attendu du coronavirus en Chine.

* THALES, qui a publié mercredi des ventes et bénéfices en hausse et conformes aux attentes pour 2019 grâce à une hausse de la demande en équipements de défense et de sécurité, prévoit une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires en 2021.

* BIOMERIEUX a dit mercredi prévoir une croissance organique de son chiffre d'affaires de 5% à 7% en 2020 et table sur une nouvelle progression de son résultat opérationnel cette année.

* EDENRED s'est dit mercredi confiant pour 2020 après avoir enregistré une hausse de 14% de son chiffre d'affaires opérationnel en 2019.

* NEXITY a annoncé mardi avoir dépassé ses objectifs financiers 2019 et a dit viser une croissance d'Ebitda de 10% en 2020.

* INGENICO a annoncé mardi des résultats annuels en hausse et a dit viser une croissance organique du chiffre d'affaires en 2020 comprise entre 4% et 6%.

* EUROPCAR a annoncé mardi un résultat net de 38 millions d'euros l'année dernière contre 71 millions hors impact de la cession de Car2Go en 2018, évoquant un environnement "difficile" à la fin du 3e trimestre et au 4e trimestre.

* RIO TINTO a publié mercredi ses meilleurs résultats annuels depuis 2011 à la faveur de la hausse des prix du minerai de fer mais a prévenu que l'épidémie de coronavirus pourrait peser sur l'activité à court terme.