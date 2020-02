Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RENAULT a annoncé lundi s'être constitué partie civile et se réserver la possibilité de solliciter des dommages et intérêts après l'ouverture d'une information judiciaire visant entre autres Carlos Ghosn sur l'organisation de deux soirées au château de Versailles.

* PRUDENTIAL - Third Point, le fonds de Daniel Loeb, a annoncé avoir pris une participation de plus de 2 milliards de dollars dans Prudential, soit un peu moins de 5% du capital, et a exhorté l'assureur britannique à se scinder en deux entités.

(Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)