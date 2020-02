Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS a annoncé jeudi soir son intention de supprimer plus de 2.300 postes dans sa branche Défense et Espace en raison "de l'atonie du marché spatial et du report de plusieurs contrats de défense".

* ERAMET a déclaré s'attendre pour 2020 à un excédent brut d'exploitation proche de 400 millions d'euros après 630 millions en 2019, hors impact éventuel de l'épidémie de coronavirus.

* RENAULT - La justice française a ouvert une information judiciaire visant entre autres Carlos Ghosn dans le cadre d'une enquête portant notamment sur l'organisation de deux soirées au château de Versailles.

* VALLOUREC a annoncé mercredi avoir plus que doublé son résultat brut d'exploitation tout améliorant son flux de trésorerie disponible en 2019 et il a présenté un projet d'augmentation de capital d'environ 800 millions d'euros pour renforcer son bilan.

* GECINA a fait état mercredi d'une croissance de 9% de son actif net réévalué en 2019, générant un rendement global de 12,2% sur 12 mois.

(Marc Angrand)