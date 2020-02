Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CRÉDIT AGRICOLE a fait état vendredi de résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre grâce à la banque d'investissement, qui a bénéficié d'un environnement de marché plus favorable qu'en 2018.

* EDF a publié vendredi des résultats en forte hausse au titre de 2019, portés par des conditions de prix favorables en France et au Royaume-Uni ainsi que par les énergies renouvelables, et dit que ses performances opérationnelles devraient de nouveau progresser cette année.

* RENAULT a fait état vendredi d'une forte dégradation de ses résultats annuels, tombés dans le rouge pour la première fois en dix ans sous l'effet conjoint des difficultés de Nissan et de la détérioration de ses propres ventes sur plusieurs marchés clés A la Bourse de Tokyo, l'action Nissan a chuté de 9,64%.

* VIVENDI a annoncé jeudi prévoir une introduction en Bourse au plus tard début 2023 de sa filiale Universal Music Group (UMG), son actif le plus précieux qui a dégagé l'an dernier un bénéfice record et a une nouvelle fois tiré vers le haut les résultats du groupe.

* BOLLORÉ a publié jeudi un chiffre d'affaires annuel de 24,8 milliards d'euros, en hausse de 8% en données publiées et de 3% à périmètre et changes constants.

* M6 - Le groupe de médias a publié jeudi des résultats annuels en légère hausse (+2,4% pour le chiffre d'affaires consolidé, +0,4% pour l'Ebit des activités poursuivies) en soulignant que sa marge opérationnelle avait atteint, à 19,5%, son plus haut niveau depuis 19 ans.

* TARKETT a publié jeudi un résultat d'exploitation (Ebit) annuel en baisse de 9,4% malgré une croissance de 5,5% de son chiffre d'affaires et expliqué que sa priorité pour 2020 allait à la relance de sa croissance en Amérique du Nord.

* VICAT a publié jeudi un excédent brut d'exploitation (Ebitda) annuel en hausse de 6,9% en données publiées mais en repli de 0,2% à périmètre et taux de changes constants. Le groupe de matériaux de construction dit tabler sur une nouvelle amélioration de son Ebitda en 2020.

* ADP a fait état d'une croissance de 1,2% sur un an du trafic de Paris Aéroport en janvier avec 7,8 millions de passagers, évoquant un impact "limité" du coronavirus.

* COVIVIO a annoncé vendredi a déclaré jeudi qu'elle lançait une offre de rachat de l'ensemble des actions de l'allemand GODEWIND IMMOBILIEN.

* ROYAL BANK OF SCOTLAND - La directrice générale de la banque écossaise, Alison Rose, a présenté vendredi une nouvelle stratégie qui prévoit une forte réduction des activités de banque d'investissement.

* ASTRAZENECA - Le groupe pharmaceutique a dit vendredi s'attendre pour 2020 à une croissance de son chiffre d'affaires légèrement inférieure ou légèrement supérieure à 10%, une prévision conforme aux attentes, en expliquant s'attendre à ce que la crise sanitaire du coronavirus pèse sur ses ventes pendant plusieurs mois.

* WIRECARD a réaffirmé vendredi ses prévisions de résultats 2020 après un quatrième trimestre 2019 conforme aux attentes, mais le titre perd 2,5% dans les échanges en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz.

* SCHINDLER - Le groupe industriel suisse a publié vendredi un bénéfice annuel supérieur aux attentes et dit s'attendre pour 2020 à une croissance de son chiffre d'affaires qui pourrait atteindre 5%.

(Marc Angrand)