Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS (Reuters) - Les principales valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a annoncé jeudi avoir renforcé ses fonds propres en 2019 grâce aux cessions et présenté une nouvelle politique de dividende pour cette année qui pourrait inclure des rachats d'actions.

* PUBLICIS a confirmé ses objectifs 2020 jeudi après l'annonce d'un recul de 4,5% de son chiffre d'affaires en données organiques au quatrième trimestre 2019, qui porte à 2,3% la baisse du CA sur l'ensemble de l'an dernier.

* SANOFI a annoncé jeudi une hausse de 23,5% de son bénéfice net au quatrième trimestre 2019 et dit tabler pour 2020 sur une croissance d'environ 5% à taux de change constants de son bénéfice par action. Le groupe pharmaceutique a par ailleurs annoncé qu'un essai de phase II d'un traitement de la sclérose en plaques avait atteint son principal critère d'évaluation.

* DASSAULT SYSTÈMES publient leurs résultats avant l'ouverture, NATIXIS et L'ORÉAL publieront les leurs après la clôture.

* UNICREDIT, la première banque italienne, a publié jeudi une perte nette trimestrielle moins lourde qu'attendu à 835 millions d'euros. Le groupe a par ailleurs placé sur le marché 12% du capital de la banque turque Yapi Kredi, ramenant sa participation à 20%. L'opération se soldera par un impact négatif d'environ 820 millions d'euros sur les résultats du premier trimestre, a précisé la banque italienne.

* ARCELORMITTAL a publié jeudi un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 925 millions d'euros au titre du quatrième trimestre 2019, un résultat supérieur aux attentes, et fait état d'une baisse de son endettement net à son plus bas niveau depuis la fusion entre Arcelor et Mittal en 2006.

* NOKIA a annoncé jeudi une hausse inattendue de son bénéfice par action (BPA) courant au quatrième trimestre 2019, grâce à la réduction de ses coûts, et déclaré s'attendre à réaliser la majeure partie de ses bénéfices 2020 au cours du quatrième trimestre de l'exercice.

* SCOR a fait état d'une croissance de 15,8% des primes brutes de sa division de réassurance dommages P&C en 2019.

* CARMAT a annoncé mercredi avoir obtenu l'approbation complète de la FDA pour lancer une étude clinique de faisabilité avec son coeur artificiel total aux Etats-Unis.

* COFACE a annoncé mercredi avoir dégagé en 2019 un résultat net record en hausse de 20% et avoir conclu un accord portant sur le rachat du groupe norvégien GIEK Kredittforsikring.

* ALD a publié un résultat net annuel en hausse de 1,5%.

* KLEPIERRE a annoncé mercredi pour 2019 un cash-flow net courant par action en hausse de 6,7%.

