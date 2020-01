Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse :

* CASINO, engagé dans des cessions d'actifs pour réduire son endettement, a revu en baisse jeudi son estimation de croissance de son bénéfice d'exploitation en France en 2019, citant l'impact des grèves dans les transports qu'il évalue à environ 80 millions d'euros. Le titre est indiqué en baisse de 5% à 6% en avant-Bourse selon des traders.

* FNAC DARTY estime à 70 millions d'euros la perte de chiffre d'affaires en décembre liée aux mouvements sociaux en France.

* EDF - Le gouvernement veut réformer la régulation du parc nucléaire français afin de garantir la couverture des coûts d'EDF tout en préservant les consommateurs de hausses de prix trop importantes, selon un projet présenté jeudi à la presse.

* ILIAD a confirmé jeudi qu'il rachèterait un peu plus de 11,66 millions de ses propres actions au terme de son offre publique de rachat, close le 13 janvier et à laquelle plus de 15,2 millions de titres ont été apportés. (Le communiqué:)

* VIRBAC a publié jeudi un chiffre d'affaires annuel en hausse de 6,6% à taux de change constants et dit tabler pour 2019 sur une progression d'environ trois points de son ratio de ratio de résultat opérationnel courant avant amortissement des acquisitions. (Le communiqué:)

* AIRBUS - China Aircraft a annonce avoir signé avec Airbus pour l'achat de 40 appareils de la famille des A321 Neo, pour une livraison par étapes d'ici à 2026.

* EUTELSAT a annoncé vendredi le lancement réussi du satellite Eutelsat Konnect par Arianespace en direction de l'orbite de transfert géostationnaire.

* FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES a confirmé vendredi dans un communiqué être en discussion avec Hon Hai, maison-mère de Foxconn, qui assemble les iPhone d'Apple, afin de créer une coentreprise pour construire des véhicules électriques et pour développer des véhicules connectés destinés au marché chinois.

* VOLKSWAGEN va acquérir 20% de Guoxuan High-tech, un fabricant chinois de batteries électriques, ont déclaré deux sources à Reuters.

* BAYER est sur le point de régler plus de 75.000 plaintes liées au Roundup, herbicide de Monsanto accusé de provoquer des cancers, a déclaré à Bloomberg Ken Feinberg, le médiateur dans ce dossier. Le titre gagne 1% en avant-Bourse.

* INNOGY - E.ON a annoncé avoir fixé à 42,82 euros le prix de rachat des actions d'Innogy qu'il ne possède pas encore dans le cadre de son offre de retrait, dont le montant représente ainsi quelque 2,38 milliards d'euros. Le titre Innogy a fini jeudi à 44,75 euros.

* RICHEMONT - La croissance des ventes trimestrielles du groupe de luxe, propriétaire de Cartier et Van Cleef & Arpels, a ralenti en raison des tensions politiques à Hong Kong mais ressort en ligne avec les attentes, ce qui permet au titre de prendre 3% en avant-Bourse.

* H&M - Le groupe suédois de prêt-à-porter a annoncé vendredi son expansion en Amérique centrale, à commencer par l'ouverture d'un premier magasin au Panama fin 2020.

* GVC, spécialiste britannique des paris, a annoncé vendredi que son bénéfice annuel devrait se situer dans le haut de sa fourchette.

* EXPERIAN a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 7% au troisième trimestre, soutenu par le dynamisme de son activité en Amérique du Nord, son principal marché.

* SODEXO - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 117 euros contre 105 euros.

* SCHNEIDER ELECTRIC - Société générale relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 110 euros contre 77 euros. RBC relève son objectif de cours à 91 euros contre 105 euros.

* NEXANS - Société générale relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 50 euros contre 38 euros.

* ICADE - Goldman Sachs abaisse son conseil à "vendre" contre "neutre".

* GECINA - Goldman Sachs abaisse son conseil à "neutre" contre "acheter".