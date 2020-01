Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture proche de l'équilibre :

* CASINO - Le distributeur français est en discussions avancées sur la cession de son enseigne Leader Price au groupe allemand Aldi, a indiqué samedi une source au fait du dossier.

* PSA, FIAT CHRYSLER - La famille Peugeot, qui détiendra 6,2% du groupe issu du projet de fusion entre PSA et Fiat Chrysler, a l'intention d'exercer dès que possible son option pour acquérir 2,5% supplémentaires, confirme-t-elle dans un entretien publié dimanche par L'Est Républicain.

* TOTAL - Le groupe pétrolier français a annoncé dimanche l'arrêt de l'unité de distillation de sa raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) en raison d'un piquet de grève au port de Saint-Nazaire qui bloque tout approvisionnement en pétrole brut.

* SIEMENS - Le conglomérat allemand a annoncé dimanche maintenir sa participation à un projet controversé d'extraction de charbon en Australie, suscitant les critiques de groupes de défense de l'environnement.

* THYSSENKRUPP envisage une fusion avec le groupe sidérurgique allemand SALZGITTER, a rapporté vendredi le magazine Der Spiegel. Le titre Salzgitter gagne 2% dans les échanges avant-Bourse.

* THYSSENKRUPP accroît ses efforts pour la cession de son unité Industrial Solutions, spécialisé dans la construction d'usines et de sites industriels, a annoncé samedi le conglomérat allemand au Financial Times.

* Les actionnaires de MEDIASET ont approuvé vendredi une motion destinée à faciliter la création d'une holding européenne, un projet au coeur d'une bataille judiciaire entre le groupe italien et son deuxième actionnaire, VIVENDI, qui le rejette.

* WILLIAM HILL - Le spécialiste britannique des paris sportifs a dit lundi s'attendre à un bénéfice annuel supérieur aux prévisions et à ce que son activité aux Etats-Unis atteigne le seuil de rentabilité dans l'année.

* EURONEXT - Jefferies entame le suivi du titre à l'achat avec un objectif de cours de 88 euros.

* PUBLICIS - Goldman Sachs relève sa recommandation à l'achat contre neutre et son objectif de cours à 56 euros contre 43 euros.

* AIR LIQUIDE - Citigroup relève sa recommandation à l'achat contre neutre et son objectif de cours à 145 euros contre 119,09 euros.

* BUREAU VERITAS - Morgan Stanley relève sa recommandation à surpondérer contre pondération en ligne et son objectif de cours à 26,50 euros contre 24 euros.

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)