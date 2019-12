Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* Le secteur des SEMI-CONDUCTEURS pourrait profiter des commentaires optimistes de l'américain Micron Technology sur les perspectives de reprise du marché en 2020.

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a annoncé la vente de SG Finans, filiale de financement d'équipements et d'affacturage en Norvège, en Suède et au Danemark, à Nordea Finance (groupe Nordea Bank) pour un montant affiché par l'acquéreur à 575 millions d'euros.

* AIRBUS - La compagnie philippine Cebu Air a signé pour l'achat de 15 A320neo, rapprochant le groupe européen du seuil des 1.000 commandes engrangées en 2019.

* ATOS a annoncé mercredi l'acquisition de Maven Wave, une société américaine spécialisée dans les solutions de transformation numérique pour les grandes entreprises qui devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 130 millions de dollars cette année. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.

* AKKA TECHNOLOGIES a annoncé jeudi son intention de lancer une offre publique d'achat recommandée en numéro sur le norvégien Data Respons pour un montant total de 3,7 milliards de couronnes (366 millions d'euros).

* HSBC - La Banque Postale envisage de formuler une offre pour les activités de détail françaises de la banque britannique, a-t-on appris de sources proches des discussions.

* CLARIANT - Le groupe chimique suisse a annoncé la vente de son activité "Masterbatches" au groupe américain PolyOne pour 1,6 milliard de dollars (1,44 milliard d'euros) en précisant qu'il distribuerait environ un milliard de dollars à ses actionnaires. Le titre gagne 4% dans les échanges en avant-Bourse.

* SWATCH et RICHEMONT sont attendus en baisse de 1% à 2% après la publication des chiffres mensuels des exportations du secteur horloger, qui montrent une nouvelle dégradation de la demande.

* BANKINTER a annoncé son intention d'introduire en Bourse sa filiale d'assurance Linea Directa, valorisée 1,4 milliard d'euros, en distribuant 82,6% du capital à ses actionnaires et en conservant le solde.

* DAIMLER et BMW ont annoncé mercredi leur intention de se retirer du marché nord-américain de l'auto-partage en fermant leur coentreprise, présente à Montréal, New York, Seattle, Washington et Vancouver pour se concentrer sur le marché européen.