Les USA vont sanctionner des Russes pour l'empoisonnement de Navalny

par Steve Holland, Humeyra Pamuk et Arshad Mohammed

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis devraient sanctionner dès mardi des Russes impliqués dans l'empoisonnement de l'opposant Alexeï Navalny l'an dernier, a appris lundi Reuters de deux personnes au fait du dossier.

La décision du président américain Joe Biden, entré en fonction le 20 janvier, d'imposer des sanctions dans cette affaire illustre sa volonté d'adopter à l'égard de Moscou une position plus ferme que son prédécesseur Donald Trump, qui n'a engagé aucune mesure punitive après l'empoisonnement en août dernier de l'éminent opposant au Kremlin.

Alexeï Navalny s'est senti mal lors d'un vol entre la Sibérie et Moscou. Il a été hospitalisé en urgence à Omsk, en Sibérie, dans un état grave avant d'être transféré en Allemagne.

D'après les sources, Washington compte s'appuyer sur deux décrets pour agir, dont l'un publié après l'invasion par la Russie de la Crimée qui permet de manière élargie à l'administration de sanctionner des représentants russes.

Les deux décrets prévoient le gel des avoirs aux Etats-Unis des personnes ciblées et l'interdiction pour les entreprises et individus du pays de négocier avec elles.

Les sources ont déclaré que des sanctions contre certains individus seraient annoncées mardi, refusant toutefois de préciser l'identité des cibles et les sanctions envisagées.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du département d'Etat américain sur de possibles sanctions.

Une troisième source a déclaré que la démarche des Etats-Unis pourrait être coordonnée avec des mesures que l'Union européenne pourrait appliquer dès mardi.

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE sont convenus le 22 février d'imposer des sanctions contre quatre hauts responsables russes proches du président Vladimir Poutine dans une réponse avant tout symbolique à l'empoisonnement d'Alexeï Navalny. Il était attendu que l'UE adopte formellement ces sanctions début mars.

Berlin a dit l'an dernier avoir la certitude qu'Alexeï Navalny avait été empoisonné par un produit de la famille du Novitchok, une substance neurotoxique déjà utilisée contre l'ancien espion russe Sergueï Skripal en 2018.

L'ancien président américain Donald Trump n'a engagé aucune mesure punitive contre la Russie, à laquelle des expertes indépendantes de l'Onu ont reproché lundi d'avoir tenté d'assassiner Alexeï Navalny dans le cadre d'attaques répétées destinées à faire taire l'opposition dans le pays.

Le Kremlin a nié toute implication, déclarant qu'il s'agissait d'une maladie et que rien ne démontrait un empoisonnement.

Une fois ses soins en Allemagne terminés, Alexeï Navalny, 44 ans, est rentré en janvier en Russie, où il a été arrêté et condamné à plus de deux ans et demi d'emprisonnement pour avoir violé les termes d'une condamnation avec sursis.

Joe Biden a décrit le mois dernier l'emprisonnement d'Alexeï Navalny comme "politiquement motivé" et appelé à la libération de l'opposant. Il a promis d'adopter une ligne dure à l'égard de Moscou, assurant que les Etats-Unis ne s'"écraseraient plus" face à la Russie.

