Les USA vont renforcer leurs alliances de défense et économiques dans l'Indo-Pacifique

par Humeyra Pamuk

DJAKARTA (Reuters) - Les Etats-Unis vont oeuvrer pour une région Indo-Pacifique libre et ouverte et vont renforcer leurs alliances en matière de défense et de renseignement avec leurs partenaires dans la région, a déclaré mardi le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, lors d'une visite en Indonésie.

C'est l'intérêt commun de maintenir libre de toute coercition et intimidation la région la plus dynamique du monde, a dit le chef de la diplomatie américaine, ajoutant, dans une référence voilée à la Chine, que les Etats-Unis et certains pays revendiquant des zones de mer de Chine méridionale repousseraient toute action illégale.

Il s'agit de la première visite d'Antony Blinken en Asie du Sud-Est depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison blanche en janvier dernier. L'objectif est de resserrer les liens dans la région après une période d'incertitude sous l'administration de l'ancien président américain Donald Trump et sur fond d'influence grandissante de la Chine.

"Nous allons oeuvrer avec nos alliés et partenaires pour défendre les règles basées sur l'ordre que nous avons bâties ensemble au fil des décennies pour garantir que la région demeure ouverte et accessible", a déclaré le secrétaire d'Etat américain dans un discours prononcé depuis une université de Djakarta.

Le but n'est pas de rabaisser un quelconque pays, a poursuivi Antony Blinken, mais plutôt de "protéger le droit de tous les pays de choisir leur propre voie, sans aucune coercition ni intimidation".

Il a indiqué que Washington allait renforcer avec ses alliés ses capacités en matière de défense et de renseignement dans la région.

Le secrétaire d'Etat américain a par ailleurs dénoncé des "actions agressives" de Pékin qui menacent selon lui plus de 3.000 milliards de dollars d'échanges commerciaux annuels en mer de Chine méridionale. Les pays de la région, a-t-il ajouté, sont préoccupés et veulent que ce comportement change.

Il a toutefois souligné qu'il ne s'agissait pas d'une lutte d'influence entre les Etats-Unis et la Chine, laquelle revendique la souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale.

(Reportage Humeyra Pamuk; version française Jean Terzian)