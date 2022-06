Les USA vont fournir à l'Ukraine des systèmes de roquette plus avancés, dit Biden

WASHINGTON, 1er juin (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré que les Etats-Unis allaient fournir à l'Ukraine des systèmes de roquette plus avancés et des munitions afin de lui permettre de "frapper plus précisément des cibles majeures sur le champ de bataille".

Dans une tribune publiée par le New York Times mardi, le chef de la Maison blanche a ajouté que Washington entendait ainsi permettre à Kyiv de disposer d'une "position la plus solide possible à la table des négociations" avec la Russie. (Reportage Eric Beech; version française Jean Terzian)