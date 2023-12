Les USA vont fournir 250 M$ d'armes et d'équipements à l'Ukraine dit Blinken

WASHINGTON, 27 décembre (Reuters) - Les Etats-Unis vont fournir jusqu'à 250 millions de dollars d'armes et d'équipements à l'Ukraine, leur dernier paquet d'aide de l'année pour aider Kyiv dans sa guerre contre la Russie, a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat, Antony Blinken. Le président américain Joe Biden a demandé au Congrès de voter une aide supplémentaire de 61 milliards de dollars à l'Ukraine mais ses opposants républicains demandent en échange un accord sur le renforcement de la sécurité à la frontière avec le Mexique. La Maison blanche a prévenu que, sans ces crédits supplémentaires, l'aide américaine à l'Ukraine serait épuisée d'ici la fin de l'année. "Au cours de cette année, les Etats-Unis ont fourni 34 programmes d'aide militaire d'une valeur de plus de 24 milliards de dollars (...) Nous serons toujours reconnaissants pour tout ce soutien", a déclaré jeudi le président ukrainien Volodimir Zelensky sur le réseau social X. Ce dernier paquet d'aide de l'année comprend différents types de munitions, notamment pour la défense antiaérienne et la lutte contre les blindés, ainsi que plus de 15 millions de cartouches. Cette aide permettra de couvrir "les besoins les plus urgents de l'Ukraine", a dit Volodimir Zelensky. Le Congrès a accordé plus de 110 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022 mais il n'a pas approuvé de fonds depuis que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants en janvier 2023. (Reportage Eric Beech et Yuliia Dysa ; version française Kate Entringer)