Les USA vont annoncer le boycott diplomatique des JO de Pékin (CNN)

(Actualisé avec réaction chinoise)

WASHINGTON/PEKIN, 6 décembre (Reuters) - Les responsables américains devraient cesser d'appeler au boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin pour éviter d'affecter les relations bilatérales avec la Chine, qui prendra des "contre-mesures" si nécessaire, a estimé lundi le ministère chinois des Affaires étrangères.

L'administration du président américain Joe Biden devrait annoncer cette semaine qu'elle n'enverra aucun représentant officiel en Chine pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, qui se dérouleront du 4 au 20 février prochain, a rapporté dimanche la chaîne de télévision CNN.

Les personnes prônant le boycott sont des "démagogues" et devraient cesser leurs appels "afin de ne pas affecter le dialogue et la coopération entre la Chine et les Etats-Unis dans des domaines importants", a déclaré lundi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.

"Si les Etats-Unis s'obstinent à aller au bout de ce projet, la Chine prendra des contre-mesures fermes", a-t-il ajouté.

Joe Biden a déclaré le mois dernier qu'il envisageait de n'envoyer aucune délégation de haut rang en Chine pour l'événement en raison de la situation des droits de l'homme dans le pays, avec notamment ce que les Etats-Unis dénoncent comme le génocide de la communauté musulmane des Ouïghours dans la région du Xinjiang. L'administration américaine fait face à des pressions d'activistes et du Congrès pour renoncer à envoyer une délégation diplomatique en Chine.

Ni la Maison Blanche ni le département d'Etat n'ont souhaité dimanche effectuer de commentaire au sujet des informations de CNN. Quatre sources au fait du dossier avaient auparavant précisé à Reuters que l'hypothèse d'un boycott faisait de plus en plus consensus au sein de la Maison Blanche.

CNN a précisé dimanche que cette décision n'empêcherait pas les athlètes américains à prendre part aux JO de Pékin.

(Reportage Brad Heath,Trevor Hunnicutt et Gabriel Crossley, version française Jean Terzian et Myriam Rivet, édité par Matthieu Protard)