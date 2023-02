Les USA prévoient une aide de $550 millions pour la sécurité énergétique de l'Ukraine et de la Moldavie

Crédit photo © Reuters

par Arshad Mohammed (Reuters) - Les États-Unis prévoient d'annoncer vendredi une aide de 250 millions de dollars pour renforcer l'infrastructure énergétique de l'Ukraine face aux attaques russes et de 300 millions de dollars pour la Moldavie, en partie pour aider Chisinau à s'affranchir de sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. L'aide, décrite dans des projets de documents vus par Reuters, devrait être annoncée par Samantha Power, administratrice de l'Agence américaine pour le développement international, à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Des dizaines de milliers de civils et de soldats ukrainiens ont été tués et des millions ont fui leur foyer depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, déclenchant la plus grande guerre terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La Russie, qui n'a pas réussi à remporter une victoire rapide dans ce qu'elle appelle une "opération spéciale", a attaqué à plusieurs reprises les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Les responsables occidentaux y voient un effort pour affaiblir le moral des Ukrainiens dans la guerre terrestre épuisante. "Le gouvernement des États-Unis reste déterminé à aider le gouvernement ukrainien à maintenir la stabilité et le fonctionnement de son système électrique au milieu des attaques incessantes et brutales des forces russes contre les infrastructures essentielles", peut-on lire dans un projet de document qui mentionne les 250 millions de dollars d'aide à l'Ukraine. Les 300 millions de dollars destinés à la Moldavie comprennent 80 millions de dollars de soutien budgétaire pour compenser les prix élevés de l'électricité, 135 millions de dollars pour des projets de production d'électricité et 85 millions de dollars pour améliorer sa capacité à s'approvisionner en énergie à partir de sources alternatives, selon un deuxième projet de document. "Cette aide permettra à la Moldavie de répondre aux besoins urgents créés par la guerre du (président russe Vladimir) Poutine, tout en renforçant sa résilience énergétique à long terme et ses interconnexions avec l'Europe", indique le second document. La Moldavie, une ancienne république soviétique de 2,5 millions d'habitants avoisinant l'Ukraine à l'ouest, est l'une des nations les plus pauvres d'Europe et a toujours été largement tributaire du gaz russe. Cette somme provient d'une enveloppe de 45 milliards de dollars destinée à l'Ukraine et incluse dans un projet de loi de finances plus large adopté par le Congrès américain l'année dernière. Conformément aux procédures budgétaires américaines, le Congrès dispose de 15 jours après la notification par l'administration pour examiner les dépenses prévues. (Reportage Arshad Mohammed ; Avec la contribution de Daphne Psaledakis et Patricia Zengerle ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)