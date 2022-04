Les USA organisent en Allemagne des discussions sur l'Ukraine

par Phil Stewart

BASE AÉRIENNE DE RAMSTEIN, Allemagne, 26 avril (Reuters) - Les Etats-Unis organisent mardi une conférence devant réunir plus de 40 pays lors de laquelle seront abordées des questions de défense liées à l'Ukraine, avec pour but d'armer Kyiv afin qu'il puisse se défendre contre l'offensive, potentiellement décisive, lancée par la Russie dans l'est du pays.

L'événement va être présidé par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, sur la base aérienne de Ramstein en Allemagne. Il intervient à la suite d'un déplacement à Kyiv du chef du Pentagone lors duquel ce dernier a promis au président ukrainien, Volodimir Zelensky, un soutien supplémentaire dans la guerre face à la Russie.

D'après le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Mark Milley, l'un des principaux objectifs des discussions est de synchroniser et de coordonner une aide sécuritaire croissante à l'Ukraine comprenant des armes lourdes ainsi que des drones armés et des munitions.

S'exprimant devant des journalistes présents à bord de l'avion le transportant en Allemagne, il a déclaré que les prochaines semaines seraient "vraiment décisives". L'Ukraine "a besoin de soutien continu pour avoir de la réussite sur le champ de bataille", a-t-il ajouté. "Et cela est réellement l'objectif de cette conférence".

Repoussée par les combattants ukrainiens de la capitale Kyiv, dans le nord de l'Ukraine, la Russie a redéployé ses troupes dans l'est pour mener une offensive au sol dans le Donbass, dont le contrôle est désormais son objectif prioritaire affiché.

Alors que Moscou dispose de capacités de pointe et d'un nombre de soldats plus important, tout en ayant, selon des experts et des économistes, les moyens économiques de mener une guerre longue en Ukraine malgré les sanctions occidentales, Kyiv s'appuie sur le moral de ses troupes, des tactiques évolutives sur le terrain et des armes et renseignements fournis par Washington et ses alliés.

Les Ukrainiens "peuvent gagner s'ils ont l'équipement approprié, le soutien approprié", a dit Lloyd Austin après sa visite à Kyiv. (Reportage Phil Stewart; version française Jean Terzian)