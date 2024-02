Les USA ont demandé à Téhéran de "modérer" le Hezbollah

BEYROUTH, 10 février (Reuters) - Les Etats-Unis ont échangé des messages avec l'Iran depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, notamment pour demander que le Hezbollah libanais, soutenu par Téhéran, ne s'implique pas dans le conflit en cours depuis le 7 octobre, a déclaré samedi le ministre iranien des Affaires étrangères. Hossein Amirabdollahian était samedi à Beyrouth pour une visite d'une journée. "Durant cette guerre et ces dernières semaines, il y a eu un échange de messages entre l'Iran et l'Amérique", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Beyrouth avant son départ. Ses propos étaient traduits. Les Etats-Unis, a-t-il précisé, ont prié les autorités iraniennes de demander au Hezbollah "de ne pas s'impliquer largement, pleinement dans cette guerre". Les échanges de tirs sont quasi quotidiens entre le Hezbollah chiite, allié du Hamas, et l'armée israélienne à la frontière israélo-libanaise depuis le début des hostilités le 7 octobre dernier entre l'Etat hébreu et le mouvement palestinien. Le chef de la diplomatie iranienne a mis en garde les autorités israéliennes contre toute tentative d'étendre le conflit au Liban, soulignant qu'il s'agirait là du "dernier jour" du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. La seule issue au conflit entre Israël et le Hamas est une solution politique, a-t-il plaidé. "L'Iran et le Liban confirment que la guerre n'est pas la solution et que nous n'avons jamais cherché à l'étendre", a-t-il dit au côté de son homologue libanais Abdallah Bou Habib. Après Beyrouth, Hossein Amirabdollahian était attendu en Syrie, selon les médias syriens. (Reportage Maya Gebeily, version française Sophie Louet)