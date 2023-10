Les USA ont déjoué une attaque aux drones contre leurs troupes en Irak

Les USA ont déjoué une attaque aux drones contre leurs troupes en Irak













18 octobre (Reuters) - L'armée américaine a déjoué mercredi matin une attaque visant ses troupes en Irak, interceptant deux drones avant que ceux-ci puissent frapper, ont déclaré à Reuters deux représentants américains sous couvert d'anonymat. Ils ont refusé d'indiquer les responsables présumés de l'attaque, qui intervient dans un contexte de vigilance accrue de la part de Washington à l'égard des activités dans la région de groupes armés soutenus par l'Iran, par crainte d'un embrasement des tensions liées au conflit entre Israël et le Hamas. Les drones ont été interceptés alors qu'ils approchaient de la base aérienne d'Al Asad, qui abrite des soldats américains, ont indiqué les représentants. En Irak, les tensions sont élevées à propos du conflit à Gaza, encore davantage après la frappe contre un hôpital de l'enclave palestinienne mardi soir qui a fait des centaines de morts. Représentants palestiniens et israéliens se rejettent la responsabilité de l'attaque. Cette attaque aux drones est survenue alors que le président américain Joe Biden faisait route vers Israël, où il effectue ce mercredi une courte visite pour afficher le soutien de Washington à son allié de longue date et éviter un embrasement régional du conflit. (Reportage Phil Stewart à Tel-Aviv; version française Jean Terzian)