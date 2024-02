Les USA ont abattu des drones au Yémen, dit un responsable américain

Crédit photo © Reuters

par Idrees Ali et Kanishka Singh WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis ont abattu jusqu'à 10 drones au Yémen avant qu'ils ne décollent, a déclaré mercredi soir un responsable américain. Un navire de la marine américaine a par ailleurs abattu trois drones iraniens et un missile balistique antinavire houthi dans le golfe d'Aden, a indiqué le Commandement central américain (Centcom) dans un communiqué. Aucun blessé ni dégât n'a été signalé. Soutenus par l'Iran, les Houthis du Yémen mènent depuis novembre une campagne de harcèlement des navires en mer Rouge à l'aide de drones et missiles, des opérations qu'ils disent mener par solidarité avec les Palestiniens en lutte contre Israël dans la bande de Gaza. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont mené début janvier des frappes au Yémen contre des positions et installations des Houthis, qui contrôlent depuis dix ans une grande partie du pays dont la capitale, Sanaa. Les Houthis ont déclaré plus tôt mercredi que leurs forces navales avaient mené une opération visant un "navire marchand américain" dans le golfe d'Aden, quelques heures après avoir tiré des missiles contre le destroyer américain USS Gravely. (Avec la contribution de Dan Whitcomb et Eric Beech; version française Camille Raynaud)