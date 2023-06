"Les USA n'ont rien à voir avec le coup de force de Wagner en Russie" dit Biden

WASHINGTON, (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré lundi que le bref soulèvement du groupe paramilitaire Wagner samedi relevait d'une lutte de pouvoirs interne à la Russie et que les Etats-Unis et leurs alliés n'étaient en rien impliqués dans ces événements. "Nous avons clairement fait savoir que nous n'étions pas impliqués, que nous n'avions rien à voir avec ça", a dit Joe Biden dans ses premiers commentaires officiels sur les événements du week-end en Russie. (Rédigé par Jeff Mason and Steve Holland, version française Bertrand Boucey)