Les USA n'ont aucune "intention hostile" envers la Corée du Nord dit la Maison blanche

Les USA n'ont aucune "intention hostile" envers la Corée du Nord dit la Maison blanche













WASHINGTON, 2 février (Reuters) - La Maison blanche a rejeté mercredi les accusations de la Corée du Nord selon lesquelles les manoeuvres militaires conjointes effectuées par Washington et Séoul représentaient une provocation, ajoutant que les Etats-Unis n'avaient aucune "intention hostile" envers Pyongyang. "Nous avons clairement indiqué que nous n'avons aucune intention hostile envers la DPRK [République populaire démocratique de Corée] et que nous souhaitons recourir à la diplomatie pour répondre aux inquiétudes des deux pays et de la région", a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche. Les déclarations de la Maison blanche interviennent alors que le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a estimé mercredi que les Etats-Unis et leurs alliés flirtaient avec une "ligne rouge extrême", menaçant de transformer la péninsule coréenne en zone de guerre complète. "Nous rejetons l'idée que les exercices conjoints menés avec nos partenaires dans la région représentent une quelconque forme de provocation. Il s'agit d'exercices de routine tout à fait conformes aux manoeuvres effectuées par le passé", a déclaré le responsable américain. "Les Etats-Unis continuent de travailler étroitement avec leurs alliés et leurs partenaires afin d'assurer la paix et la stabilité dans la région", a indiqué le responsable. "Nous continuerons également à travailler avec nos alliés et partenaires afin de faire appliquer pleinement les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, résolutions qui reflètent la volonté de la communauté internationale de limiter la capacité de la DPRK à poursuivre le développement de ses programmes d'armement et à menacer la stabilité de la région", a-t-il ajouté. (Reportage Steve Holland; version française Camille Raynaud)