Les USA mènent de nouvelles frappes contre des installations utilisées par l'Iran en Syrie

Les USA mènent de nouvelles frappes contre des installations utilisées par l'Iran en Syrie













Crédit photo © Reuters

par Idrees Ali WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis ont mené mercredi des frappes contre un dépôt d'armes situé dans l'est de la Syrie qui, selon le Pentagone, était utilisé par le corps des Gardiens de la révolution iranienne et des groupes qui y sont affiliés. Des soldats américains et des membres de la coalition ont été attaqués à au moins 40 reprises en Irak et en Syrie depuis le début du mois d'octobre par des combattants soutenus par l'Iran, alors que les tensions s'exacerbent en raison du conflit opposant Israël au Hamas. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré dans un communiqué que deux avions de combat F-15 avait mené des frappes en réponse aux récentes attaques contre des soldats américains, ajoutant que ces attaques devaient cesser. "Si les attaques, soutenues par l'Iran, contre des soldats américains continuent, nous n'hésiterons pas à prendre les mesures nécessaires afin de protéger les nôtres", a-t-il dit. L'armée américaine avait mené fin octobre des frappes contre des installations utilisées par le corps des Gardiens de la révolution et des groupes auxquels il apporte son soutien dans l'est de la Syrie. Les Etats-Unis ont déployé 900 soldats en Syrie et 2.500 autres en Irak dans le cadre d'une mission visant à conseiller et aider les forces locales qui luttent contre le groupe Etat islamique. (Reportage Idrees Ali; version française Camille Raynaud)