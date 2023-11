Les USA, Israël et le Hamas parviennent à un accord de principe pour une pause dans les combats

Les USA, Israël et le Hamas parviennent à un accord de principe pour une pause dans les combats













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Israël, les Etats-Unis et le Hamas sont parvenus à un accord de principe visant à libérer des dizaines de femmes et d'enfants retenus en otage à Gaza en échange d'une pause de cinq jours dans les combats, a rapporté samedi le Washington Post, citant des personnes au fait de la question. Aux termes de l'accord, toutes les parties interrompraient les combats pendant au moins cinq jours alors qu'"une première cinquantaine d'otages ou plus seraient libérés par petits groupes toutes les 24 heures", a rapporté le Washington Post. Le Hamas a capturé quelque 240 otages lors de l'attaque du 7 octobre, qui a fait 1.200 morts dans le sud d'Israël. Selon le journal, une surveillance aérienne sera mise en place pour observer les mouvements sur le terrain et aider à maintenir l'ordre durant la pause, qui prévoit également l'acheminement de quantités importantes d'aide humanitaire. Ni la Maison blanche, ni le cabinet du Premier ministre israélien n'ont immédiatement commenté les informations du Washington Post. Selon des personnes au fait de la question, les libérations d'otages pourraient commencer dans les prochains jours. (Reportage Akanksha Khushi à Bangalore et Doina Chiacu à Washington; version française Camille Raynaud)