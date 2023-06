Les USA envisagent de nouvelles restrictions sur les exportations de puces d'IA vers la Chine

27 juin (Reuters) - Les États-Unis envisagent d'imposer de nouvelles restrictions sur les exportations de puces pour l'intelligence artificielle (IA) vers la Chine, a rapporté le Wall Street Journal (WSJ) mardi, citant des personnes familières du sujet. L'action Nvidia chutait de plus de 2% dans les transactions en après-Bourse, tandis qu'Advanced Micro Devices (AMD) a reculé d'environ 1,5% après cette information. Le département du Commerce interrompra les livraisons de puces fabriquées par Nvidia et d'autres entreprises à la Chine dès le mois de juillet, selon l'article du WSJ. Nvidia, Micron et AMD font partie des fabricants de puces américains pris entre les feux croisés de la Chine et de l'administration de Joe Biden. En septembre, Nvidia a déclaré que des fonctionnaires américains lui avaient demandé de cesser d'exporter vers la Chine deux puces informatiques de pointe destinées à l'intelligence artificielle. Quelques mois plus tard, Nvidia, dirigée par Jensen Huang, a dit qu'il allait proposer une nouvelle puce avancée appelée A800 aux clients en Chine afin de respecter les règles de contrôle des exportations. La société a également modifié sa puce phare H100 au début de l'année pour se conformer à la réglementation. Cependant, les nouvelles restrictions envisagées par le département du Commerce interdiraient même la vente des puces A800 sans une licence d'exportation américaine spéciale, ajoute le WSJ. Le département du Commerce n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. (Rédigé par Granth Vanaik et Akash Sriram à Bangalore, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)