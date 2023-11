Les USA disent que les Palestiniens devraient gouverner Gaza à l'issue de la guerre

par Humeyra Pamuk WASHINGTON (Reuters) - Les Palestiniens devraient gouverner Gaza à la fin du conflit entre Israël et le Hamas, ont déclaré mercredi les Etats-Unis, repoussant l'idée avancée par le Premier ministre israélien, selon laquelle l'Etat hébreu aurait la "responsabilité sécuritaire" de l'enclave palestinienne pendant une durée indéterminée. Washington a entamé des discussions concernant l'avenir de la bande de Gaza avec Israël et les Etats arabes. Aucun plan n'a encore été présenté, mais le secrétaire d'Etat américain a présenté mercredi certaines des lignes rouges et des attentes de Washington concernant l'enclave palestinienne. "Pas de réoccupation de Gaza après la fin du conflit. Pas de tentative d'imposer un blocus ou d'assiéger Gaza. Pas de réduction du territoire de Gaza", a déclaré Antony Blinken lors d'une conférence de presse à Tokyo. Il a indiqué qu'une "période de transition" pourrait être nécessaire à la fin du conflit, mais que des voix palestiniennes devraient faire partie de la gouvernance de Gaza à l'issue de la crise. "Elle doit inclure une gouvernance dirigée par les Palestiniens et une bande de Gaza unifiée avec la Cisjordanie sous l'égide de l'Autorité palestinienne", a estimé Antony Blinken. Benjamin Netanyahu a déclaré lundi dans un entretien à la chaîne de télévision américaine ABC News qu'Israël aurait la "responsabilité sécuritaire" de l'enclave palestinienne pendant une durée indéterminée à la fin du conflit. "Je pense qu'Israël aura la responsabilité générale de la sécurité à Gaza pour une période indéterminée parce que nous avons vu ce qui se passe quand nous n'avons pas cette responsabilité sécuritaire", a-t-il répondu à la question de savoir qui devait gouverner Gaza à l'issue du conflit. Des responsables israéliens ont depuis tenté d'expliquer qu'ils ne prévoyaient pas d'occuper Gaza à la fin du conflit, mais ils doivent encore indiquer comment ils pourraient assurer la sécurité dans l'enclave sans y maintenir une présence militaire. Un mois après l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas qui a fait 1.400 morts en Israël, le bilan des victimes civiles côté palestinien ne cesse de s'alourdir, avec plus de 10.000 morts et de très nombreux blessés, selon les autorités locales. (Reportage Humeyra Pamuk; version française Camille Raynaud)