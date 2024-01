Les USA disent que les Houthis ont tiré des missiles contre un pétrolier

18 janvier (Reuters) - Les rebelles houthis du Yémen ont lancé jeudi soir deux missiles balistiques antinavires contre un pétrolier américain, a indiqué le Commandement central américain (Centcom), précisant que les projectiles s'étaient abîmés en mer. L'incident n'a fait ni blessés ni dégâts et s'est produit vers 21h00 heure locale (18h00 GMT), a indiqué le Centcom dans un message publié sur le réseau social X, anciennement Twitter. Un porte-parole des Houthis avait déclaré plus tôt dans un communiqué que le groupe avait lancé des attaques contre un navire américain dans le Golfe d'Aden et que le bateau avait été "directement touché". Les Houthis, qui contrôlent la majeure partie du Yémen et sont alliés à l'Iran, mènent depuis le mois de novembre des attaques contre des navires de commerce transitant par la mer Rouge, des opérations qu'ils disent mener par solidarité avec les Palestiniens. (Reportage Eric Beech et Costas Pitas; version française Camille Raynaud)