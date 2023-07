Les USA disent qu'ils livreront des chasseurs F-16 à la Turquie

Les USA disent qu'ils livreront des chasseurs F-16 à la Turquie













Crédit photo © Reuters

par Steve Holland et Justyna Pawlak VILNIUS (Reuters) - L'administration du président américain Joe Biden va valider la livraison d'avions de chasse F-16 à la Turquie en consultation avec le Congrès américain, a déclaré mardi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, en marge du sommet de l'Otan organisé pendant deux jours en Lituanie. Cette annonce est intervenue en amont d'un entretien à Vilnius entre Joe Biden et son homologue turc Recep Tayyip, lequel a levé lundi son opposition à l'entrée de la Suède dans l'Otan. Les deux dirigeants ont discuté de priorités économiques et de défense lors de leur réunion, a fait savoir la Maison blanche dans un communiqué distinct. S'exprimant devant des journalistes, Jake Sullivan a déclaré que Joe Biden avait clairement exprimé son soutien à la livraison de chasseurs F-16 à la Turquie. Le président américain a l'"intention de faire avancer" ce dossier, a-t-il dit, sans donner de précision sur le calendrier. Ankara a demandé en octobre 2021 à acquérir pour 20 milliards de dollars des avions F-16, produits par Lockheed Martin, et plusieurs dizaines de kits de modernisation pour ses appareils actuels. Opposé jusqu'à présent à cette vente, le président de la commission des Relations étrangères du Sénat américain, le démocrate Bob Menendez, a indiqué lundi être en discussions sur le sujet avec l'administration Biden, ajoutant qu'il pourrait prendre une décision "dans la semaine à venir". Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a échangé ces dernières semaines avec le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan et des membres du Congrès américain, dont Bob Menendez, a rapporté le porte-parole du département d'Etat américain. Certains observateurs lient la décision de l'administration Biden au feu vert donné par Ankara à l'entrée de la Suède dans l'Otan. Les tensions entre la Turquie et la Grèce, elle aussi membre de l'Otan et qui souhaite obtenir auprès des Etats-Unis des avions de chasse F-35, pourraient toutefois constituer un obstacle à la vente de F-16 à Ankara. Antony Blinken s'est entretenu vendredi avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. (Reportage Steve Holland, Justyna Pawlak, Simon Lewis, Richard Cowan et Patricia Zengerle; version française Jean Terzian)