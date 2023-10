Les USA discutent avec Israël et l'Egypte du passage des civils de Gaza-Maison blanche

par Steve Holland et Kanishka Singh WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis discutent avec Israël et l'Egypte de l'idée de permettre le passage en toute sécurité des civils de la bande de Gaza, a déclaré mardi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan. "Nous nous concentrons sur cette question, des consultations sont en cours", a dit Jake Sullivan lors d'un point presse de la Maison blanche. "Nous discutons des détails entre agences opérationnelles et je ne veux pas partager publiquement trop d'informations pour l'instant", a-t-il ajouté. Israël a mené les frappes de représailles les plus intenses de son histoire dans la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, en réponse à l'attaque dévastatrice perpétrée ce week-end dans plusieurs villes israéliennes par des combattants du mouvement islamiste palestinien. Selon le ministère de la Santé de Gaza, les frappes israéliennes menées depuis samedi contre l'enclave palestinienne ont fait 900 morts, dont 260 enfants et 230 femmes, ainsi que 4.600 blessés. Les Nations unies ont indiqué que plus 180.000 personnes étaient désormais sans abri à Gaza. L'enclave palestinienne compte quelque 2,3 millions d'habitants. Selon l'ambassade israélienne aux Etats-Unis, plus de 1.000 personnes ont été tuées dans l'attaque du Hamas. (Avec la contribution de Costas Pitas; version française Camille Raynaud)