Les USA discutent avec Israël de la menace iranienne (Maison blanche)

JERUSALEM, 22 décembre (Reuters) - Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, s'est entretenu avec son homologue israélien de la menace constituée par le programme nucléaire iranien et d'autres activités "déstabilisatrices" de Téhéran au Proche-Orient, dit mercredi la présidence américaine.

En visite en Israël, Jake Sullivan a informé le conseiller à la sécurité nationale israélien, Eyal Hulata, de l'avancée des négociations sur le programme nucléaire iranien menées à Vienne et évoqué des questions d'une "importance stratégique vitale" pour les deux pays, précise la Maison blanche dans un communiqué.

"Les délégations ont discuté de la nécessité de faire face à tous les aspects de la menace posée par l'Iran, dont son programme nucléaire, ses activités déstabilisatrices dans la région et son soutien aux groupes terroristes", lit-on dans le communiqué.

Les Etats-Unis et Israël ont conclu que l'Iran constitue une "grave menace pour la région et la paix et la sécurité internationale" et ont réaffirmé leur détermination à empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire, ajoute la Maison blanche.

Les discussions indirectes menées à Vienne entre l'Iran et les Etats-Unis pour sauver l'accord sur le nucléaire de 2015, dénoncé par l'ancien président américain Donald Trump en 2018, ont été suspendues vendredi pour une dizaine de jours après avoir très peu progressé depuis leur reprise fin novembre.

Les négociateurs n'ont plus que "quelques semaines" pour parvenir à un terrain d'entente, ont estimé à cette occasion les pays européens (France, Grande-Bretagne et Allemagne) qui participent aux pourparlers. (Stephen Farrell à Jérusalem, avec Kanishka Singh à Bangalore, version française Tangi Salaün, édité par Matthieu Protard)