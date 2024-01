Les USA critiquent des commentaires israéliens sur un exil forcé des Gazaouis

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le département d'Etat américain a critiqué mardi des commentaires récents de deux membres du gouvernement ultra-conservateur du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui ont prôné la réinstallation des Palestiniens hors de Gaza, dénonçant une rhétorique "inflammatoire et irresponsable". Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a appelé dimanche aux habitants de la bande de Gaza de quitter l'enclave palestinienne afin de faire place nette aux Israéliens qui sont à même de "faire fleurir le désert". (Reportage Kanishka Singh; version française Jean Terzian)