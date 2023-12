Les USA approuvent une vente d'équipements militaires de $300 mlns à Taïwan

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le département d'Etat américain a approuvé une vente d'équipements militaires à Taïwan d'un montant de 300 millions de dollars (275 millions d'euros), a déclaré vendredi le Pentagone. Les Etats-Unis sont légalement tenus de fournir à Taïwan les moyens de se défendre. Les ventes d'armes sont une source fréquente de tensions entre Washington et Pékin, qui revendique l'île comme son propre territoire. La Defense Security Cooperation Agency du Pentagone a déclaré que la vente concernait le suivi du cycle de vie d'équipements qui permettent de maintenir les systèmes de commandement, de contrôle, de communication et d'informatique (C4) de Taïwan. Ce soutien permettra à Taïwan de "faire face aux menaces actuelles et futures en améliorant la préparation opérationnelle" et de maintenir les systèmes C4 existants qui assurent un flux sécurisé d'informations tactiques, a ajouté l'agence. Le ministère taïwanais de la Défense a dit que cette vente contribuerait notamment à maintenir l'efficacité de ses systèmes de contrôle. (Reportage Paul Grant, avec la contribution de Ben Blanchard à Taipei; version française Camille Raynaud)