Les USA approuvent une vente d'armes pour un montant de 619 M$ à Taïwan

(Actualisé avec USA) TAIPEI, 2 mars (Reuters) - Les Etats-Unis ont approuvé une vente d'armes à Taïwan d'un montant de 619 millions de dollars, alors que l'île a annoncé jeudi une nouvelle intrusion d'avions de l'armée chinoise dans son espace aérien.

Le Pentagone a indiqué mercredi que le département d'Etat américain avait approuvé une vente d'équipements militaires à Taïwan comprenant notamment des missiles air-air de moyenne portée et des missiles air-sol supersoniques. "La vente proposée permettra à son bénéficiaire d'assurer la défense de son espace aérien, de la sécurité régionale ainsi que l'interopérabilité avec les Etats-Unis", a dit le Pentagone dans un communiqué. Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que les missiles aideraient à "défendre effectivement l'espace aérien et à gérer les menaces et les provocations de l'armée communiste". Taipei se plaint ces dernières années d'une intensification des activités militaires de Pékin près de Taïwan, alors que la Chine considère l'île comme partie intégrante de son territoire. Le ministère taïwanais de la Défense a annoncé que 21 avions avaient été repérés dans le sud-ouest de la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan au cours des dernières vingt-quatre heures. Le ministère avait dénoncé mercredi l'entrée de 19 avions de chasse chinois dans sa zone de défense aérienne. (Reportage Ben Blanchard et Yimou Lee; version française Camille Raynaud)