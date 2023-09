Les USA appellent l'Azerbaïdjan à mettre fin aux opérations militaires dans le Haut-Karabakh

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Washington a appelé mardi l'Azerbaïdjan à mettre fin aux opérations militaires dans le Haut-Karabakh, alors que Bakou a envoyé des troupes dans cette région séparatiste peuplée majoritairement d'Arméniens. L'Azerbaïdjan a envoyé mardi des troupes au sol appuyées par des tirs d'artillerie au Haut-Karabakh, enclave reconnue internationalement comme faisant partie du territoire azerbaïdjanais mais gérée en partie par des autorités arméniennes dissidentes qui considèrent la région comme leur patrie ancestrale. Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, s'est entretenu mardi avec le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliev, et le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, appelant Bakou à désamorcer la situation. "J'ai parlé aujourd'hui avec le président azerbaïdjanais (Ilham) Aliev et l'ai exhorté à cesser immédiatement les opérations militaires dans le Haut-Karabakh", a annoncé Antony Blinken sur les réseaux sociaux. Dans un compte-rendu de l'appel, le département d'Etat américain a indiqué qu'Ilham Aliev avait "exprimé sa volonté" de mettre fin aux hostilités et d'organiser une réunion avec les représentants du Haut-Karabakh. Antony Blinken a dit à Nikol Pachinian que l'Arménie avait le soutien de Washington. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'opposent depuis des décennies sur la question du Haut-Karabakh, querelle qui a donné lieu à deux guerres depuis la chute de l'Union soviétique en 1991, la dernière en date à l'automne 2020 lorsque Bakou a lancé une offensive pour reprendre une partie du territoire contrôlé par les séparatistes soutenus par Erevan. (Reportage Eric Beech, Lidia Kelly et Ronald Popeski ; version française Camille Raynaud)